Риши Сунак считает, что если Запад не сдаст обороты, то украинская армия завершит начатое.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции Консервативной партии призвал украинских союзников продолжать предоставлять Украине всё необходимое вооружение для ведения боевых действий и тогда украинцы смогут завершить своё дело.

Глава британского правительства подчеркнул, что именно британское правительство взяло на себя мировую инициативу, когда первая отправила Киеву западные танки, дальнобойные ракеты Storm Shadow, за которыми последовал французский вариант этих ракет, а теперь уже есть речь и об отправке американских ракет ATACMS.

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Ранее бывший Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что перед своим уходом он призвал Сунака поспособствовать наращиванию военной поддержки Украины, увеличив объёмы на 50% от поставляемого, ведь сейчас британцы поставляют меньше, чем те же немцы. При этом от издания The Daily Telegram была информация, что Лондон поставил всё имеющееся у него оружие и сейчас не способен предоставлять действительно необходимое украинцам вооружение: артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны и танки.