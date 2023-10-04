Источники издания пишут, что у страны закончились средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, которые нужны украинцам.

До определённого момента Великобритания являлась европейским лидером по военной помощи Украине, уступая место лишь Соединённым Штатам Америки. Однако в какой-то момент немецкое правительство активизировало свою военную поддержку украинцев, взяв лидерство в Европе по военным поставкам для украинской армии.

Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники, пишет, что Великобритании больше не имеют возможности помогать Украине вооружением, как это было раньше. Подчёркивается, что украинцы нуждаются в артиллерийских боеприпасах и средствах противовоздушной обороны, которые у британцев закончились:

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«Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить»



При этом Лондон продолжает поставлять украинской армии бронетехнику. Один из источников издания утверждает, что другие страны должны взять на себя больше нагрузки, а не перекладывать всё на Великобританию.

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Перед отставкой Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, он порекомендовал премьер-министру страны Риши Сунаку нарастить объём военной помощи Украине на 50%, то есть отправить вооружения ещё на 2,85 миллиардов долларов к уже отправленному на сумму в 5,7 миллиардов долларов.