Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

Через несколько дней после принятия временного бюджета, когда американское правительство было на грани шатдауна, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась по поводу возможностей Вашингтона продержаться дольше, чем Москва.

По словам американской чиновницы, если российский президент Владимир Путин будет, что сможет продержаться дольше, чем американцы, то он ошибается. Карин Жан-Пьер анонсировала объявление ещё одного пакета военной помощи для Украины, чтобы подтвердить продолжающуюся постоянную поддержку украинцев.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома заявляла, что у американского правительства есть средства на срочные потребности для военной поддержки Украины, но нет на долгосрочную помощь.

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Стоит напомнить, что в принятом временном бюджете страны не выделили никакие средства на финансирование Украины. При этом отмечается, что у американцев остались ещё деньги для украинцев с прошлого бюджета, однако сумма сильно ограничена. The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пентагоне, пишет, что оставшихся средств хватит на ещё полгода поставок.