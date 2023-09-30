Связано это с ослаблением военной помощи.

Не так давно была новость о том, что у Министерства обороны Соединённых Штатов Америки заканчиваются средства на оказание военной помощи Украине, а сложности в принятии государственного бюджета на следующий финансовый год и вовсе делает продолжение такой поддержки невозможной

Издание The New York Times пишет, что Запад думает над планом по наращиванию производства оружия в Украине, чтобы страна могла обеспечить своё экономическое развитие на фоне ослабление поддержки со стороны иностранных правительств. Предполагается, что необъявленный визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Министров обороны Великобритании и Франции в Киев как раз таки связаны с соответствующими планами.

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Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал заявление, что украинское правительство не имеет запасного плана «Б» на случай прекращения военной помощи. Он подчеркнул, что украинские власти попросту не видят смысла тратить время на отвлекающие дискуссии подобной тематики.