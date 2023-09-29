Американское правительство на грани шатдауна.

Недавно была новость о том, что американское правительство не получит 24 миллиарда долларов, запрошенных на военную помощь Украине. Однако есть шансы получить 6 миллиардов дополнительного финансирования, пока в Конгрессе ищут компромиссное решение по расходам.

Заместитель Министра обороны Соединённых Штатов Америки Майкл Маккорд сообщил, что у Пентагона осталось лишь 1,6 миллиарда долларов, которые можно потратить на военную помощь украинской армии. Он отметил, что не знает, когда ведомство получит дополнительные финансовые средства и произойдёт ли это вообще.

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Американский чиновник сообщает о желании Пентагона продолжить финансирование Украины и поставлять контракты промышленности, как и было раньше, но министерству уже пришлось замедлиться, потому что есть реальная перспектива шатдауна (временного прекращения работы правительства)

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Майкл Маккорд подчеркнул, что в этом вопросе нужно иметь немного благоразумия, чтобы Пентагоне не остался на мели. По этой причине американцы были вынуждены замедлить военные поставки в Украину.