В Украине не видят смысла отвлекаться на такой исход.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телекомпании PBS, что украинское правительство не обсуждает «план Б» на случай прекращения военной помощи со стороны Запада. Он подчеркнул, что не видит смысла тратить время на отвлекающие дискуссии.

Украинский чиновник обеспокоен тем фактом, что Запад до сих пор не пришёл к единому мнению по Украине. Партнёры хоть и предоставляют оружие, но они не говорят о победе, а лишь о помощи.

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Ранее украинский президент уже заявлял, что Украина должна повзрослеть и рассчитывать на себя. Он отметил, что на подарки от Запада ждать не стоит и обретённые за период боевых действий долги прощены не будут, хотя некоторые всё же реструктуризуют. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен также говорил, что Украине стоит рассчитывать на финансирование от своего частного сектора, а не иностранных правительств.

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На текущий момент помощь Украине обошлась для Соединённых Штатов Америки в 110 миллиардов долларов, 46 миллиардов долларов из которых пришлись на военную помощь.