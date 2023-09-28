Украинское командование осознало бессмысленность использования американских танков в зиму.

Недавно была новость о том, что американские танки M1 Abrams уже поступили на вооружение украинской армии, а бригады Вооружённых сил Украины готовят к получению новой бронетехники. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Однако сейчас появилась вероятность того, что американские танки всё же не окажутся на поле боя в ближайшее время. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Илья Евлаша в эфире телемарафона заявил, что M1 Abrams украинские военные начнут использовать тогда, когда придёт время и будут разрешать тактические условия.

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Он отметил, что командование не собирается раскрывать подробности о ом, когда и где именно американские танки будут задействованы в боевых действий. При этом использование новых танков в зоне боевых действий напрямую связано с погодными условиями. Если погода не позволит выпустить «абрамсы» на поле боя, то их там пока что не будет.

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Украинский офицер подчеркнул, что боевые действия вместе с контрнаступление не прекратятся и зимой, хотя определённая тактика будет пересмотрена.