Об этом сообщил украинский президент.

В конце августа была информация от иностранных средств массовой информации, что первая партия американских танков M1 Abrams прибудет в Украину. В начале прошлой недели информация была подтверждена Министром обороны Соединённых Штатов Америки Ллойдом Остином на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн»

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что отправленные американским правительством M1 Abrams прибыли в страну ещё в субботу. На текущий момент украинские бригады готовятся вооружаться новыми танками. Какое именно количество танков поступило на вооружение Вооружённых сил Украины - не уточняется.

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Ранее немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt заявил, что американские танки не помогут украинцам переломить ход боевых действий. Он подчеркнул, что нет такого оружия, которое кардинально изменит ситуацию в пользу украинской армии. Виттман отметил, что поставляемые Западом вооружение - хорошее, но есть нюанс: поставляет его всегда слишком поздно. В пример он приводит как раз таки американские танки, которые в Украине встречает распутица, а после зима - они попросту не реализуются в полной мере.