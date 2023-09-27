Макрон до этого заявил о намерениях вывести французских военных из африканского государства.

Два дня назад была новость о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе французских войск с Нигера до конца выгода, пообещав сделать это организованно. Также страна отозвала своего посла и дипломатов из африканского государства, где недавно случился государственный переворот.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин во время своего визита в Кению заявил, что американское правительство не планирует выводить своих военных из Нигера, как это сделала Франция. Он отметил, что выбор французов является их самостоятельным и независимым решением, основополагающим на своих причинах, которое комментировать в штатах не собираются.

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Американский министр отметил, что их правительство хочет увидеть мирное окончание кризиса с сохранением легитимного и избранного правительства Нигера, то есть возвращением Мохамеда Базума. Он подчеркнул, что американцы продолжают оценивать ситуацию в стране и пока не вносили корректив в своё присутствие.

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На текущий момент американский контингент в Нигере составляет около 1,1 тысячи военнослужащих. Франция объявила о выводе 1,5 тысячи военнослужащих.