Франция отказалась от своего военного и дипломатического присутствия в стране.

После того, как в Нигере произошёл государственный переворот, был остро поднят вопрос проведения военной интервенции в страну, который поддержали на Западе. Нюанс в том, что до сих пор никто не осмелился на данный шаг. В связи с этим, чувствуя безнаказанность, новый режим в стране начал проводить антизападную политику, требуя от Франции вывести свои войска и отозвать послов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна прекращает военное сотрудничество в Нигере и выводит свои войска, которые вернутся домой до конца года. Помимо этого из страны отозван французский посол вместе с дипломатической миссией. Французский президент обещает, что вывод армии Франции пройдёт организованным образом.

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Макрон также упомянул, что операция «Бархан», направленная на ликвидацию исламистских группировок в Сахеле (затрагивает Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавританиию и Нигер), и официально завершённая 9 ноября 2022 года, прошла успешно.

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Французский президент подчеркнул, что они не готовы вмешиваться, если в Африке происходит государственный переворот. Таким образом страна фактически отказалась от военной интервенции в Нигер, вынужденно покинув страну.