Украинский президент не намерен организовывать выборы.

Некоторое время назад украинский президент Владимир Зеленский допустил проведение выборов, но только если Запад выделит на это деньги, так как организация избирательного процесса требует покрытие дополнительных рисков из-за скопления общественности.

На этот раз украинский президент выступил с заявлением, где объяснил причины, по которым невозможно организовать выборы. В их числе высокое количество иммигрантов, являющихся гражданами Украины и которым тоже нужно как-то предоставить право проголосовать, находясь за рубежом.

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Помимо этого Зеленский отметил, что украинская общественность не поймёт и не одобрит, если парламент или правительство потратит деньги на что-либо (в том числе организацию избирательного процесса), кроме обеспечения украинской армии.

Из выступления украинского президента можно выделить следующие препятствия для проведения выборов:

высокое число украинцев за рубежом, которым нужно дать возможность проголосовать; военные тоже имеют право голосовать, но они сейчас в окопах, временные избирательные участки - не решение; необходимы международные наблюдатели; нет возможности организовать выборы на территориях, подконтрольных России или вовлечённых в боевые действия; нужны деньги, которые можно получить либо за счёт международной помощи, либо заимствований;

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Стоит отметить, что проведение украинских выборов действительно тяжело организовать, ведь в случае воздушной тревоги избирательные участки будут закрываться. Таким образом украинское правительство не сможет удовлетворить конституционное право украинцев на выборы в полной мере.