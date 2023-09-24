реклама
Некоторое время назад украинский президент Владимир Зеленский допустил проведение выборов, но только если Запад выделит на это деньги, так как организация избирательного процесса требует покрытие дополнительных рисков из-за скопления общественности.
На этот раз украинский президент выступил с заявлением, где объяснил причины, по которым невозможно организовать выборы. В их числе высокое количество иммигрантов, являющихся гражданами Украины и которым тоже нужно как-то предоставить право проголосовать, находясь за рубежом.
реклама
Помимо этого Зеленский отметил, что украинская общественность не поймёт и не одобрит, если парламент или правительство потратит деньги на что-либо (в том числе организацию избирательного процесса), кроме обеспечения украинской армии.
Из выступления украинского президента можно выделить следующие препятствия для проведения выборов:
- высокое число украинцев за рубежом, которым нужно дать возможность проголосовать;
- военные тоже имеют право голосовать, но они сейчас в окопах, временные избирательные участки - не решение;
- необходимы международные наблюдатели;
- нет возможности организовать выборы на территориях, подконтрольных России или вовлечённых в боевые действия;
- нужны деньги, которые можно получить либо за счёт международной помощи, либо заимствований;
Стоит отметить, что проведение украинских выборов действительно тяжело организовать, ведь в случае воздушной тревоги избирательные участки будут закрываться. Таким образом украинское правительство не сможет удовлетворить конституционное право украинцев на выборы в полной мере.