Обретённые за период боевых действия долги могут быть реструктуризованы, но не прощены.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках большого интервью заявил, что Украине необходимо повзрослеть и рассчитывать на себя, ведь в любой момент от страны может отколоться какой-то партнёр. Велик риск останется одними, как из-за внутренних процессов за рубежом, так и внутренней политики, выборов.

Украинский президент отметил, что многие долги, обретённые в рамках военной поддержки, прощены не будут. Можно рассчитывать на их реструктуризацию, но никаких подарков от Запада ждать не стоит. Зеленский считает необходимым сохранить зону боевых действий в рамках украинских территорий, так как если она выйдет на российские, то риск останется одними вырастет ещё больше.

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Также украинский президент порекомендовал украинцам научиться жить в состоянии боевых действий по примеру Израилю, где они не прекращаются, хотя их интенсивность снижена.

Скорее всего, Владимир Зеленский готовит украинский народ к возможному исходу, при котором фактически текущие границы будут заморожены, хотя атаки с обеих стороны продолжаться, но никаких крупномасштабных прорывов, как раньше, уже не будет.