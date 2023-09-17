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Блинкен заявил о необходимости привлекать частный сектор к финансированию Украины
Американский чиновник намекнул, что западное финансирование не вечно.

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что Украине стоит в перспективе полагаться на финансирование со стороны частного сектора.

Американский чиновник утверждает, что несмотря на обязательства западных стран по финансированию украинской армии и экономики, украинским властям властям необходимо привлекать инвестиции из частного сектора. Он напомнил, что Украину поддерживают Соединённые Штаты Америки, Германия и десятки стран.

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Однако Блинкен считает, что в конечном итоге украинцы должны полагаться не на поддержку иностранными правительствами и международными финансовыми институтами, которая все равно будет продолжаться, а на частный сектор, инвестиции из которого станут наиболее устойчивым способом экономического успеха.

Энтони Блинкен подчеркнул, что штаты продолжат предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную поддержку, пока украинская армия проводит контрнаступление.

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#украина #сша #блинкен
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