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Nacvark
Польские депутаты на демонстрации предъявили Украине счёт за военную помощь
Они утверждают, что украинцы «совершенно неблагодарны»

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Не так давно была новость о том, что Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию на Польшу, пытаясь признать её решение об одностороннем эмбарго по отношению к импорту украинских сельскохозяйственных товаров незаконным. Связано это с тем, что в Европейском союзе отказались продлевать ограничение на импорт украинского зерна, но поляки самостоятельно ввели его у себя в стране.

Депутат парламента Польши от политической партии «Конфедерация свободы и независимости» Кшиштоф Босак вместе со своими однопартийцами явились к украинскому посольству, в руках держали плакат со «счетом», предъявленным украинцам за оказанную им помощь. Общая сумма счета составляет 101 миллиард злотых (более 23 миллионов долларов), среди которых как военная, так и гуманитарная помощь Украине.

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По мнению Кшиштофа, украинское правительство совершенно неблагодарно, а попытка укрепить партнёрские отношения Польши с Украиной, которые находились в накале ещё до 24 февраля 2022 года, было провальной затеей.

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Стоит отметить, что некоторые лица из Конфедерации свободы и независимости объявлены в Украине персонами нон-грантами, в том числе из-за посещения Крыма после его перехода России. Один из основателей партии Роберт Винницкий участвовал в 2017 году в антиукраинском митинге возле украинского посольства в Варшаве, где топтал красно-чёрный флаг Организации украинских националистов, называя его «бандеровской тряпкой».

#украина #польша
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