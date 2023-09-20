Шведы внесли коррективы в законодательство, но антиисламские акции продолжаются.

В рамках весеннего расширения НАТО к североатлантическому альянсу примкнула Финляндия, а Швеция, подавшая заявку в военный блок вместе с финнами, не получила одобрение со стороны Турции. Связано это антиисламскими демонстрациями и попечительством курдских националистов, претендующих на турецкие земли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для вступлении Швеции в НАТО ей необходимо выполнить свои обещания, а именно: террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма.

реклама

По мнению турецкого президента, шведское правительство хоть и внесло коррективы в своё законодательство, но этого недостаточно. Турецкому народу необходимо увидеть, что действительно это (имеется ввиду выполнение Швецией своих обещаний) происходит.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Предполагается, что парламент Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО уже в октябре, когда вернётся к работе после каникул 1 октября. Эрдоган уверяет, что хотя имеет собственное мнение по поводу вступления страны в североатлантический альянс, турецкие парламентарии будут принимать решение самостоятельно.