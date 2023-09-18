Южнокорейцы утверждают, что за них вступятся США.

В середине августа Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что в мире вопрос не стоит, начнётся ли ядерная война, а кто и когда её начнёт первым. Он также выразил мнение, что Соединённые Штаты Америки превратили Корейский полуостров в «новый очаг ядерной войны»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью агентству Associated Press рассказал о том, как они ответят Северной Корее в случае ядерного удара. По словам южнокорейского президента, подобный шаг со стороны Пхеньяна приведёт к решительным действиям со стороны Соединённых Штатов Америки и Южной Кореи, которые закончится концом режима в КНДР.

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Юн Сок Ёль добавил, что в будущем американцы образуют с южнокорейским правительством совместную расширенную систему сдерживания, в рамках которой Соединённые Штаты Америки и Южная Корея будут обсуждать, решать и действовать сообща, укрепив потенциал по сдерживанию и реагированию на любые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. По сути была речь о возможности штатов применять все средства, включая ядерное оружие, для защиты южнокорейского государства.