Всё это подогревает ядерный арсенал в регионе.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам утверждает, что с начала текущего года Соединённые Штаты Америки перебросили в союзную Южную Корею колоссальное количество ядерных средств, чем ставят ситуацию на Корейском полуострове на грани ядерной войны. Он также уверен, что события в Украине используются в качестве предлога для распространения вооружения НАТО и усиления мощи североатлантического альянса.

По мнению северокорейского чиновника, решить проблему на полуострове мирным путём, в том числе через переговоры, невозможно, поэтому единственное, что сдерживает её от ядерного конфликта - физическая сила. В Северной Корее придерживаются позиции, что штаты имеют целенаправленно враждебную политику по отношению к их стране, поэтому продолжать поддерживать стабильность в своём государстве военным путём.

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Кан Сун Нам уверен, что теперь в мире не стоит вопрос, начнётся ли ядерная война между Северной и Южной Корее. Вопрос стоит иначе: кто первый её начнёт. По мнению северокорейского министра, штаты превратили полуостров «в новый очаг ядерной войны»