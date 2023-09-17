Его жена в 2013 году приобрела жилую площадь в жилом комплексе «Император»

В 2013 году жена Владимира Зеленского - Елена приобрела квартиру площадью 150 квадратных метров и стоимостью около 200 - 300 тысяч долларов в жилом комплексе «Император», располагающимся в посёлке Ливадия. Семья Зеленских так и не смогла посетить свой дом, так как за затянувшимся ремонтом квартиры следовал ввод российских войск в Крым и переход полуострова в состав России.

Владимир Константинов, возглавляющий Крымский парламент, анонсировал продажу около 100 объектов, национализированных российскими властями у украинцев. Все квартиры, помещения санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения будут выставлены на продажу. С их продажи региональные власти полагают пополнить государственный бюджет на более чем 800 миллионов рублей.

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О национализации квартиры Зеленского, как и другого имущества украинских олигархов, стало известно ещё в мае. Примечательно, что тогда глава подконтрольного России Крыма Сергей Аксёнов заявлял о планах передать квартиру малообеспеченным или многодетным семья, но что-то не срослось.