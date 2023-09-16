Украинские власти были правы, когда говорили немцам, что они все равно поставят ракеты и тянуть время не стоит.

Неделю назад Германия озвучила свою позицию по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus, утверждая, что этот вопрос не может быть решён в кратчайшие сроки, как хочет украинское правительство. Тем не менее, процесс уже был запущен.

Министр обороны Германии Борис Писториус, когда-то заявлявший об опасениях поставок дальнобойного оружия украинцам, заявил, что до принятия решения по ракетам может пройти ещё одна или две недели.

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По словам немецкого министра, дело всё в обеспечении безопасности и предотвращении возможного ущерба по отношению к германскому народу. В то же время он убеждает, что немецкое правительство хочет продолжить защищать Украину.

Помимо этого Писториус выразил своё недовольство касаемо просьб украинцев. Он удивлён с того, что украинское правительство уделяет так много внимания мелкому аспекту в виде Taurus, но забывает про уже оказанную «невероятную поддержку Германии»

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с немецким коллегой Анналеной Бербок призвал немецкое правительство поставить украинской армии дальнобойные ракеты Taurus уже сейчас и не тянуть время, ведь немцы все равно их поставят.