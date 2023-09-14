Он отмечает, что российская армия продолжает держать оборону.

Министр обороны России Сергей Шойгу в прямом эфире «России-1» заявил, что российская армия продолжает выбивать технику и личный состав Вооружённых сил Украины, сдерживая натиск контрнаступления. Он утверждает, что российские военные пережили и прошли весеннюю и летнюю кампании, а впереди ещё осенняя.

По словам российского министра, России удаётся активно держать оборону: где-то сложнее, а где-то проще. Основной задачей российских войск, как обозначил Шойгу, является уничтожение техники противника. Он считает, что у России нет никаких других вариантов, кроме как победить в ходе СВО.

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С момента начала контрнаступления линия боевого соприкосновения не понесла существенных изменений в пользу Украины. Украинский президент Владимир Зеленский ранее признал, что счастливого конца контрнаступления ждать не стоит, так как украинская армия уже понесла большие потери.

Российская сторона оценивает потери Вооружённых сил Украины с момента начала контрнаступления в 71,5 тысяч человек. В то же время украинские власти пока что не называли точных цифр, известных после начала наступательных операций.