Украинский президент прокомментировал ход контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN прокомментировал ход украинского контрнаступления, заявив, что несмотря на желания мира увидеть счастливый конец, его не будет. Он отметил, что это не полуторачасовой фильм со счастливой концовкой, а контрнаступление.

Украинский президент добавил, что счастливого конца не стоит ждать по простой причине, которую необходимо признать: Украина уже потеряла много людей. Зеленский ещё в июле согласился тем, что контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы.

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Тем не менее, украинские военнослужащие не прекращают попыток наступать, хотя на текущий момент резюмировать о их успехах практически не приходится, ведь существенных изменений по линии боевого соприкосновения не имеется.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооружённые силы Украины не думают останавливать контрнаступление зимой и наступательные операции продожаться вне зависимости от холода, сырости и грязи. В Соединённых Штатах Америки предполагали, что у украинцев есть ещё 6 - 7 недель, а после ухудшающаяся погода не даст им наступать.