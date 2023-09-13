Инициатор расследования хочет убедиться, что внешнюю политику контролирует правительство, а не миллиардер.

Некоторое время назад основатель SpaceX Илон Маск косвенно подтвердил свою причастность к отключению Starlink на территории Крыма в момент операции Вооружённых сил Украины. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что на самом деле миллиардер не мог быть причастен к таким манипуляциям, так как просто не имеет соответствующих инструментов вмешательства.

Издание Bloomberg пишет, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен , член комитета по Вооруженным силам Сената Элизабет, предлагает Конгрессу Соединённых Штатов Америки расследовать, что произошло тогда в Крыму и есть ли у американцев адекватные инструменты для гарантирования, что внешняя политика на самом деле контролируется правительством, а не одним миллиардером.

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Илон Маск уже комментировал обвинения в его адрес на этот счёт, отмечая, что Соединённые Штаты Америки не объявляли войну России и, соответственно, подключать Starlink, чтобы им пользовались украинцы в районе Крымского полуострова, он не обязан.