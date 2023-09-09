«Я хочу помочь людям, а не убивать их» - пишет основатель SpaceX.

Несколько дней назад издание CNN опубликовало материал, в котором рассказало об отключении основателем SpaceX Илон Маском спутниковой связи Starlink у побережья Крыма в момент планирования украинских атак на Черноморский флот и сам полуостров.

На следующий день после публикации статьи бизнесмен опровергнул информацию, сообщив, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки Вооружённых сил Украины в 2022 году. Он уточнил, что связь была ограничена задолго до планируемой атаки, подчеркнув недопустимость применения интернета от SpaceX для атак на Крым.

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Сейчас же миллиардер опубликовал новый пост в своей социальной сети X (бывший Twitter), где написал: «Я хочу помочь людям, а не убивать их».

Хотя фактического подтверждения отключения интернета в момент атаки не было, скорее всего, бизнесмен имел в виду, что Starlink в принципе не может использоваться для наступательных операций и, соответственно, украинская армия имела на тот момент определённые ограничения, сорвавшие операцию.