Глава украинской разведки сомневается, что Маск имеет доступ к системе управления интернетом.

Некоторое время назад издание CNN опубликовало материал, в котором рассказало, что отключение Starlink в Крыму сорвало операцию Вооружённых сил Украины по атаке на полуостров и базирующийся там флот. Основатель SpaceX Илон Маск отвергнул обвинения, хотя позже косвенно подтвердил факт отключения интернета в регионе.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов своими словами в интервью украинскому изданию оправдал бизнесмена. Буданов утверждает, что не уверен в возможностях господина Маска оперировать какими-то «мифическими кнопками» и останавливать движение каких-то аппаратов.

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По словам главы украинской разведки, Starlink действительно какое-то время не работал возле Крыма, но связано это было с отсутствием там покрытия. Высокоскоростной широкополосный интернет попросту не был активирован в регионе Крымского полуострова.

Кирилл Буданов считает, что системы Starlink довольно хорошо зарекомендовали себя в зоне боевых действий и можно много критиковать их, но факт остаётся фактом: украинская армия работает на них. Военные используют их для связи, передачи информации от дронов и других целей. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сравнивал интернет Маска с «кровью», выполняющей роль всей инфраструктуры коммуникаций Украины и «одной из фундаментальных составляющих» успеха Киева.

