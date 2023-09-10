Компания производит такие установки, как L119 и M777.

Издание Financial Times, ссылаясь на исполнительного директора BAE Systems Чарльза Вудберна, сообщает, что британская компания может приступить к производству на украинских территориях запасных частей для артиллерийских систем. Процесс реализации планируют запустить в течение нескольких месяцев.

Конкретно британцы планируют производить в Украине запчасти для лёгкой гаубицы калибра 105-мм и, скорее всего, речь о L119, стоящей на вооружении украинской армии. Журналисты издания допускают, что BAE Systems не остановятся на этом и в дальнейшем приступят к производству более сложных видов вооружения.

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Британская компания является производителем артиллерийских систем L119 и M777, а также других видов вооружения.

В конце августа BAE Systems открыли свой офис в Киеве. На встречу с представителями компании приехал лично украинский президент Владимир Зеленский, ведь украинская армия использует боевые машины пехоты CV90, Bradley, бронетранспортёры M113, которые производятся как раз таки вышеуказанным предприятием.