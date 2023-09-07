Плановое расширение союза приходится на следующее десятилетие.

Государственный секретарь Франции по делам Европы Лоуренс Бун в интервью Politico заявила, что Европейский союз должен продолжить политику расширения, чтобы не допустить рост российского влияния в Европе. Она добавила, что желание России ослабить Европейский союз - фактор, с которым необходимо бороться.

Европейская чиновница считает, что в Брюсселе должны дать «чёткий сигнал» о новых членах Европейского союза, а также чётко и взвешено обозначить конкретные критерии для вступления стран-кандидатов.

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Ранее была информация о том, что президент Европейского совета Шарль Мишель анонсировал расширение Европейского союза с возможным приглашением Украину, Молдовы и других стран. Нюанс в том, что расширение союза планируется на следующее десятилетие.

В июне прошлого года Украина и Молдова смогли получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Нюанс в том, что подобным статусом обладает Турция с 2005 года, но никаких конкретных действий по её приглашению в союз предпринято не было, хотя страна имеет определённые стремления.