Украинские власти настаивают на запуске процедуры вступления уже к концу этого года.

Издание The Wall Street Journal пишет, что президент Европейского совета Шарль Мишель анонсировал расширение Европейского союза с принятием в его состав Украины. Правда, произойдёт это только к 2030 году.

По словам европейского чиновника, чтобы внушать доверие странам-кандидатам, необходимо говорить о сроках. Как раз таки согласование целевого срока позволит активизировать реформационные процессы, обеспечив приятие всех решений для расширения Европейского союза.

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Шарль Мишель подчеркнул, что впереди ещё много работы, это будет трудно, а иногда болезненно, как для государств-членов, так и для Европейского союза. Чиновник считает, что в Евросоюзе должны рассматривать расширение союза как одну из главных задач, тем более пока открыто окно возможностей.

На текущий момент потенциальными кандидатами на вступлением в Европейский союз являются Украина, Турция, Молдова, Сербия, Албания, Северная Македония и Черногория. Украина и Молдова получили статус кандидатов лишь в 2022 года, однако украинские власти настаивают на запуске процедуры вступления уже в этом году. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина обозначила, что выполнил на 100% все семье критериев Еврокомиссии, необходимых для старта переговоров о членстве в союзе, до октября никак не выйдет.