Трудности перевода коснулись и встречи президентов.

Вчера в Сочи начались переговоры российского президента Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно анонсу на сайте Кремля, на встрече было запланировано обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.

Однако сама встреча началась с того, что турецкий президент не разобрался, как включить ему устройство-переводчик, но после подсказок Путина и помощи окружения, всё же смог подключить его.

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Был и другой момент, когда переводчик, отвечающий за перевод речи Эрдогана, сказал: «Между Россией и Турцией война», но быстро исправился, заменив слово «Турция» на «Украина»

После этого турецкий президент поблагодарил Путина за приглашение, отметив, что двустороння встреча напрямую связана с российско-украинским конфликтом. В частности был обсуждён вопрос возобновления «зерновой сделки», после чего появилась конкретика от российского президента, который согласился пойти на такой шаг после выполнения всех российских условий соглашения.