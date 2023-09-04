Он участвовал в российско-украинских переговорах и принимал участие в разработке стратегии по возврату Крыма.

Вчера стало известно, что Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку, если эту идею поддержит Верховная рада Украины. Соответствующую инициативу выдвинул Владимир Зеленский, а нового кандидата в лице Рустама Умерова, народного депутата и главы Фонда государственного имущества страны, лоббирует украинский президент лично.

Рустам Умеров 1982 года рождения родился на территории Узбекской ССР в Самаркандской области и является крымским татарином. Начинал карьеру в украинской телекоммуникационной компании lifecell, при этом занимая определённые общественные и политические посты, связанные с крымско-татарской автономией на Крымском полуострове.

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В 2019 году был избран на пост народного депутата от партии «Голос», не являющейся правящей. В 2022 году возглавил Фонд государственного имущества Украины и за это время не успел попасть в громкие коррупционные скандалы в отличие от своего предшественника. Двумя годами ранее вошёл в рабочую группу Совета национальной безопасности и обороны Украины, разрабатывающую стратегию по возвращения Крыма, которая могла включать и военные пути.

После 24 февраля 2022 года вошёл в переговорную группу с Россией, участвуя в российско-украинских переговорах, при этом не являясь представителем Министерства обороны или иностранных дел, советником президента. В марте 2023 года сопровождал Елену, жену Владимира Зеленского, во время её визита в Объединённые Арабские Эмираты, а в мае самого Зеленского во время визита в Саудовскую Аравию, из чего можно сделать вывод о высоком степени доверия в президентском окружении.