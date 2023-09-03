Вместо него украинский президент предложил главу фонда госимущества Рустама Умерова.

Не так давно украинский депутат рассказал о том, что вскоре Президент Украины Владимир Зеленский может поднять вопрос замены Министра обороны Украины Алексея Резникова другим человеком, в частности главой Фонда государственного имущества Украины Рустамом Умеровым. Резникова же могут отправить послом в Великобританию.

Украинский президент заявил, что на этой неделе в Верховной раде Украины будет принято важное кадровое решение, которое он объяснил следующим образом: Алексей Резников прошёл более 550 дней боевых действий на своём посту и сейчас украинское оборонное ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом.

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На замену Резникову действительно был предложен Рустам Умеров. Зеленский сообщил, что ожидает от парламента поддержки предоставленной им кандидатуры, которая не нуждается в дополнительных представлениях. Стоит отметить, что некоторые иностранные средства массовой информации прогнозировали назначение на этот пост женщины, ведь на это рассчитывали в Белом доме.

Не так давно Офис Генерального прокурора Украины выиграл дело, в котором Министерство обороны Украины подписало контракт на закупку некачественных продуктов для украинской армии, тем самым аннулировав соответствующий договор. Это было следом ещё одного из коррупционных скандалов при кабинете Резникова.