Речь о применении миномётов и БПЛА.

В Министерстве обороны Армении заявили об обстрелах со стороны Азербайджана, которые произошли в Гегаркуникской области на востоке страны. Армянское правительство утверждает, что азербайджанские военные продолжают вести огонь из стрелкового оружия и минометов, обстреливая населённые пункты Сотк и Норабак.

Армянское ведомство утверждает, что азербайджанцы также применили беспилотники и миномёты в направлении Сотка, а в результате обстрела погибло два человека, ещё один ранен.

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В то же время Министерство обороны Азербайджана обвиняет Армению в обстрелах. По словам азербайджанской стороны конфликта, армянская армия вела обстрел с огневых позиций на Сотском направлении Басаркечярского района, применяя миномёты. Говорится о ранении трёх военнослужащих страны.

Причём что в Армении, что в Азербайджане сообщают о принятии ответных мер реагирования и обе стороны пишут об обстрелах со стороны своего соседа. Кто же первый начал приграничный конфликт - остаётся непонятным.