Но показатель пока что незначительный.

Сброс сточной воды с АЭС «Фукусима-1», которая предварительно должна была быть очищена до уровня питьевой, вызвал негодование у общественности, которая обеспокоена как и угрозой экологической катастрофы, так и простым ударом по местному и экспортному бизнесу морепродуктов, ведь потребитель может опасаться использовать их в пищу на фоне такой ситуации.

Оператор АЭС «Фукусима-1» сообщил, что впервые с начала сброса воды был зафиксирован тритий в море, концентрация которого 10 беккерелей на литр. Допустимой нормой является показатель в 10 тысяч беккерелей на литр.

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Стоит напомнить, что оператор атомной электростанции обещал прекратить сброс очищенной воды только если концентрация трития превысит показатель в 700 беккерелей на литр. Если ситуация настолько усугубится, то можно смело делать выводы о малой эффективности очистки воды, ведь когда-то моря Японии не содержали в себе радиоактивный тритий.

Ранее премьер-министр Японии с другими японскими министрами отобедали рыбой, выловленной у берегов Фукусимы, где сливали воду с атомной электростанции.