В стране бурно отреагировали на решение правительства слить сточные воды в море.

Не так давно была информация о том, что японское правительство приняло решение слить отходы в виде сточных вод с атомной электростанции «Фукусима-1», что вызвало негодование как среди местного населения, так и за его пределами страны. Помимо возможного вреда здоровью от такого шага, есть угроза удара по бизнесу, который закупал морепродукты из японских морей, но из-за опасений потребителя может лишиться дохода. Тогда американской посол в Токио пообещал демонстративно поесть морепродуктов, выловленных из моря, куда слили сточные воды.

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Премьер-министр Японии Фусио Кисида, как и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура и другие чиновники, решили показать общественности, что есть морепродукты после слива сточных вод в акваторию всё же можно. Они отобедали сашими(блюдо из сырой рыбы) из камбалы, морского окуня, осьминога, выловленных у берегов Фукусимы. Глава японского правительства отметил, что еда была мягкая и вкусная.

Слитая в море сточная вода с атомной электростанции содержит в себе тритий, который выделяет бета-излучение, опасное при попадании в человеческий организм. Тем не менее, вся слитая вода должна была пройти процедуру очистки, после чего стать безопасной.

Стоит отметить, что даже если выловленная рыба всё-таки поддалась излучению и качество очистки воды не соответствует обещанным нормам, то вряд ли это может в единичном случае принести вред здоровью. Другое дело, если употребить воду из источника, которая, по словам японских властей, после процедуры очистки соответствует критериям к питьевой воде. Скорее всего, японские чиновники таким образом хотели показать жест безопасности употребления в пищу именно морепродуктов из воды, которые экспортируются из страны и насыщают внутренний рынок.