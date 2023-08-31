Связано это с недавним заявлением Зеленского.

Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, в ходе которого прокомментировал ситуацию в зоне боевых действий, возможные исходы и перспективы российско-украинского конфликта. Также он упомянул, что стоило бы приравнять коррупцию к государственной измене на законодательном уровне.

После слов украинского президента в Верховную раду Украины был внесён законопроект, который как раз таки предлагает ввести такое решение в действие. Если законодательная инициатива будет поддержана украинскими депутатами, то обвиняемые в коррупции чиновники могут быть приговорены к лишению свободы на срок в 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Региональное отделение международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International уже проанализировало такой шаг, назвав его не самым удачным. По мнению экспертов, для борьбы с коррупцией нужно принимать реальные системные меры, а не ужесточать ответственность, что является больше популистским решением, нежели эффективным.

Стоит отметить, что в стране уже не первый раз вспыхивают коррупционные скандалы в Министерстве обороны, как например случай с закупкой курток для военных.