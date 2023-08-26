Тема пари - недавний коррупционный скандал.

Не так давно в украинских средствах массовой информации появилось расследование, в котором выяснилось, что осенью 2022 года Министерства обороны Украины заключило контракт с турецкой фирмой, совладельцем которой является племянник народного депутата президентской фракции «Слуга народа», на поставку одежды для украинской армии. Суть в том, что по дороге летние куртки стали зимними и подорожали втрое.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на ситуацию, заявив, что готов отстоять свою честь в пари с председателем Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной и журналистом Михаилом Ткачем, который опубликовал расследование. Украинский депутат принимала участие в заседании комитета как раз таки во вопросу коррупционного скандала, фигурантом которого является Резников.

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По словам украинского министра, если он сможет доказать, что его ведомство поставило армии именно зимние куртки, то Радина должна сложить мандат народного депутата, а журналист Ткач уйти из редакции, прекратив заниматься журналистикой три года. Если же окажется, что всё-таки были закуплены летние куртки по завышенной цене, то Резников готов покинуть министерскую должность.

В свою очередь, Алексей Резников пообещал предоставить все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся пари.