Четверть американских реакторов снабжают с помощью России.

Издание Bloomberg пишет, что Соединённые Штаты Америки по-прежнему не могут отказаться от российского урана, поэтому не предпринимают шагов по наложению санкций на российскую атомную промышленность. Более того, штаты увеличили закупку урана-235 у России, в связи с чем общие объёмы поставок ядерного топлива выросли в 2,2 раза.

Журналисты издания отмечают, что американское правительство опасается вводить санкции против «Росатома», ведь сами станут их жертвой. Сокращение поставок российского урана затронет энергетическую безопасность штатов, ведь в стране нет предприятий по обогащению урана, а имеющиеся резервы смогут поддерживать реакторы в течение 18 месяцев. На текущий момент российский холдинг снабжает четверть из 92 американских ядерных реакторов, а также десяток других атомных электростанций в Европе и Азии.

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За первые шесть месяцев этого года отгрузки российского урана увеличились с 188 до 416 тонн, достигнув максимального показателя с 2005 года. За это американцы заплатили 696,5 миллионов долларов, установив рекорд с 2002 года. При этом доля продаж российских ресурсов на рынке ядерного топлива увеличилась с 13 до 32 процентов.