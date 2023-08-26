Европейцы одни не в состоянии достаточно помогать украинцам.

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказывается, что европейские союзники обеспокоены сокращением военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов Америки из-за медленных темпов контрнаступления. При таких обстоятельствах одни европейские страны не смогут оказать достаточную военную поддержку украинской армии.

Как говорится в статье, за более чем два месяца украинского контрнаступления Киеву удалось достичь лишь тактических успехов против российских сил, несмотря на применение подразделений, обученных и вооружённых американцами. Влажная и холодная погода предстоящей осенью никак положительно не скажется на темпах наступательных операций, в том числе при прорыве российских оборонительных линий.

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В иностранных средствах массовой информации всё чаще пишут, что штаты пытаются подтолкнуть Украину к проведению «мясных штурмов», от которых украинское командование отказалось в связи с большими потерями и малочисленными результатами. Если украинская армия не сможет показать результаты, то вероятность того, что американское правительство предложит украинцам пойти на российские условия возрастает. Некоторая часть американских чиновников признаёт, что новая тактика украинской армии кажется разумнее, но для получения результатов с помощью неё нужно куда больше времени.