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Лукашенко про гибель Пригожина: Я не могу сказать, кто это сделал
Он отметил, что никаких гарантий безопасности бизнесмену не давал.

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Не так давно была новость о том, что бизнес-джет «Эмбайер», который принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился в Тверской области. Среди экипажа сам Пригожин и его правая рука - Дмитрий Уткин. Российский президент Владимир Путин косвенно подтвердил гибель бизнесмена.

Белорусский президент Александр Лукашенко дал свой комментарий по ситуации с гибелью Евгения Пригожина. Он сразу отметил, что после вооружённого мятежа ему никто не гарантировал безопасность и разговор в таком ключе даже не шёл. Что касается безопасности, то Лукашенко припомнил две ситуации, в которых основателя ЧВК «Вагнер» предупреждали: первая - во время вооружённого мятежа, вторая - во время визита Пригожина с Уткиным к белорусскому президенту.

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Александр Лукашенко заверил, что Путин не имеет никакого отношения к крушению самолёта. Однако он добавил, что не сможет сказать, кто это сделал. По словам белорусского президента, он не станет адвокатом даже у своего старшего брата. В то же время Лукашенко считает, что Путин расчётливый, очень спокойный и медлительный человек, поэтому он не может представить, чтобы за смертью Пригожина стоял российский президент

«Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло» - подытожил Александр Лукашенко.

Белорусский президент утверждает, что ЧВК «Вагнер» будут жить в Белоруссии, как бы им этого не хотелось. Они с Пригожиным при его жизни выстроили систему, по которой «вагнеровцы» будут находиться на белорусских территориях. В течение нескольких дней в стране будет размещено около десяти тысяч человек, которые, как сказал Лукашенко, будут жить в Белоруссии столько, сколько надо белорусскому правительству и самому подразделению.

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#россия #пригожин #вагнер #чвк «вагнер» #белоруссия #лукашенко
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