По предварительным данным Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли.

Недавно была информация о крушении в Тверской области бизнес-джета «Эмбайер», на котором находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука - Дмитрий Уткин. По предварительным данным гибель обоих ключевых функционеров частной военной компании была подтверждена.

Владимир Путин в первые с момента крушения самолёта прокомментировал ситуацию с возможной гибелью бизнесмена. По словам российского президента, он знал Пригожина ещё с 90-х годов и это был человек сложной судьбы, который допустил серьёзные ошибки в жизни, но добивался нужных результатов, и, тогда, когда его просил об этом сам Путин.

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Российский президент подтвердил, что в Следственном комитете России проводится расследование, которое будет доведено до конца. Он отметил, что «вагнеровцы» внесли весомый вклад в исход боевых действий на украинских территориях.

Гибель российского бизнесмена произошла через несколько дней после его возвращения из Африки в Россию, где, как обозначил Путин, он встречался с некоторыми официальными лицами.