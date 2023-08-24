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В Тверской области потерпел крушение бизнес-джет «Эмбайер», который принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. На его борту было 10 человек и все они погибли. Вполне вероятно, что одним из пассажиров мог быть сам бизнесмен и его правая рука - Дмитрий Уткин.
Другие источники, включая представителя Военно-гражданской администрации подконтрольной российской армии Запорожской области Владимира Рогова, подтверждаю факт гибели командиров частной военной компании. Интернет-телеканал «Царьград ТВ» пишет о найденных и опознанных телах Пригожина и Уткина.
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На текущий момент известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта России огласило список членов экипажа разбившегося самолёта, среди которых:
- Propustin Sergey;
- Makaryan Evgeniy;
- Totmin Aleksandr;
- Chekalov Valeriy;
- Utkin Dmitriy;
- Matuseev Nikolay;
- Prigozhin Evgeniy.
- Levshin Aleksei, командир;
- Karimov Rustam, второй пилот;
- Raspopova Kristina, бортпроводник.
«Вагнер Центр», расположенный в Санкт-Петербурге, уже зажёг окна в форме креста, что тоже может косвенно свидетельствовать о смерти бизнесмена с его заместителем.
Есть информация и о том, что сейчас идёт заседание совета командиров ЧВК «Вагнер», в ходе которого будет обнародовано официальное заявление от лица организации. В случае подтверждения информации о гибели бизнесмена, которую предварительно можно назвать всё-таки правдивой, возникнет вопрос, кто же возглавит «вагнеровцев», ведь Уткин находился на том же борту разбившегося самолёта.
О причинах падения самолёта никакой официальной информации нет. В некоторых Telegram каналах, приближённых к ЧВК «Вагнер», писали о его сбитии противовоздушной обороной, но никаких официальных подтверждений этому нет.