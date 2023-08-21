Но только как украинские пилоты окончат обучение.

Недавно была новость о том, что Соединённые Штаты Америки одобрили отправку Нидерландами и Данией своих истребителей F-16. Американцы также заверили, что поспособствуют поставкам авиации после завершения обучения украинских пилотов. После рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды, появилась новая информация по американским истребителям.

По словам украинского президента, Украина наконец-то получила конкретику по поставкам: Нидерланды пообещали отправить в страну 42 истребителя после завершения обучения украинских пилотов. Скорее всего, поставлять авиационную технику будут партиями, как и другие военную технику. Сам премьер-министр страны Марк Рютте, пообещавший поставить истребители украинцам, не назвал точное число обещанных самолётов.

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Стоит отметить, что на вооружение Военно-воздушных сил Нидерланд всего 42 истребителя F-16. Скорее всего, поставлять их будут по мере замены новыми F-35, ведь ни одна европейская страна не согласится отдать свою авиацию, предварительно не подготовив ей замену, тем самым подставив под угрозу безопасность в воздухе.