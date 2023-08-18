Однако украинским пилотам ещё придётся долгое время проходить обучение.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что уже в августе начнётся обучение украинских пилотов на F-16. Изначально были оптимистичные прогнозы, что украинцы успешно завершат обучение на американских истребителях за полгода, но требования по изучению английской терминологии в сфере авиационной техники требует большего срока.

Издание Reuters пишет, что, согласно данным их источника, в американском правительстве дали официальное заверение странам в том, что американцы поспособствуют одобрению запросов на поставку F-16 украинской армии, когда украинские пилоты окончат обучение на истребителях. Такую военную помощь также поддержал Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен.

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Предполагается, что Дания и Нидерланды могут поставить украинцам свои старые истребители, обновив авиапарк новыми F-35. Возможно, что и другие страны, модернизировавшие свою авиацию, могут пойти на такой шаг.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в североатлантическом альянсе ещё не приняли окончательного решения по поставкам американских истребителей украинской армии, но он не исключает такую возможность.