Это реакция украинского президента на высказывания Стиана Йенсена.

Не так давно Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил, что один из разумных вариантов урегулирования ситуации на юго-востоке Украины будет отдать России спорные территории, чтобы она разрешила украинцам вступить в НАТО и обеспечить свою последующую защиту. Как итог, на следующий же день чиновник признал, что этого не стоило говорить, украинские чиновники бросились с критикой в его адрес, а руководство североатлантическом альянсе оправдывалось.

Президент Украины Владимир Зеленский решил прокомментировать предложение Йенсена в ироничной форме, заявив, что украинское правительство готовы пойти на территориальные уступки, обменяв Белгород(российский город) на вступление Украины в НАТО. Таким образом украинский президент исключил возможность обмена каких-либо территорий на какие-либо гарантии безопасности. Свою позицию он обозначил во время вчерашнего пребывания в Нидерландах.

реклама

В свою очередь, Зеленский напомнил, что он и его команда разработали «формулу мира», которая является единственным способом завершить боевые действия на украинских территориях. Российская сторона уверена, что это лишь набор ультиматумов по отношению к ней.