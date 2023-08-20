Однако нет гарантий, что шведы передадут свою авиацию украинцам.

После недавно выданного Дании и Нидерландам одобрения Соединёнными Штатами Америки на отправку Украине американских истребителей F-16, Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном по поводу усиления противовоздушной обороны страны.

По словам украинского президента, с главой шведского правительства был проведён разговор на тему дальнейших шагов по предоставлению украинской армии шведских истребителей Gripen. Он уточнил, что их разговор был лишь предварительным. Более того, Зеленский утверждает, что украинские пилоты уже начали обучаться на шведских истребителях.

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Ещё в июне шведское правительство утверждало, что готово предоставить украинским лётчикам возможность испытать свой истребитель Gripen, но уточнило о невозможности передавать авиацию украинцам, так как каждый самолёт находится на счету. Хотя шведский премьер-министр уверяет, что шведы должны помогать украинцам, учитывая недавний инцидент в Чернигове на выставке «Свирепые птицы»

Помимо этого между странами было подписано соглашение о производстве на украинских территорий боевых машин Combat Vehicle 90 (CV90)