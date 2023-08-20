Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Зеленский: Украина запросила у Швеции истребители Gripen, украинские пилоты уже обучаются
Однако нет гарантий, что шведы передадут свою авиацию украинцам.

реклама

После недавно выданного Дании и Нидерландам одобрения Соединёнными Штатами Америки на отправку Украине американских истребителей F-16, Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном по поводу усиления противовоздушной обороны страны.

По словам украинского президента, с главой шведского правительства был проведён разговор на тему дальнейших шагов по предоставлению украинской армии шведских истребителей Gripen. Он уточнил, что их разговор был лишь предварительным. Более того, Зеленский утверждает, что украинские пилоты уже начали обучаться на шведских истребителях.

реклама

Ещё в июне шведское правительство утверждало, что готово предоставить украинским лётчикам возможность испытать свой истребитель Gripen, но уточнило о невозможности передавать авиацию украинцам, так как каждый самолёт находится на счету. Хотя шведский премьер-министр уверяет, что шведы должны помогать украинцам, учитывая недавний инцидент в Чернигове на выставке «Свирепые птицы»

Помимо этого между странами было подписано соглашение о производстве на украинских территорий боевых машин Combat Vehicle 90 (CV90)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #швеция #gripen
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
Rheinmetall арендует у Украины советские заводы для их переоборудования под стандарты НАТО
Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как им удалось организовать первую атаку на Крымский мост
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
22
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
10
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
19
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
10
Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
2
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
2
Intel Arc A770 догоняет RTX 4060 Ti по скорости генерации в форке Stable Diffusion web UI с OpenVINO
+
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
1
Заправщик нового поколения JetZero начали разрабатывать ВВС США
+
Boeing модифицирует MD-90 для полетов с экспериментальным крылом
+
Армия РФ в СВО получит малозаметный ударный дрон «Сюрприз» с двумя 82-мм минами на борту
+
Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
+
AMD готовит Linux драйверы для интегрированной графики GFX 11.5 процессоров Ryzen 8000
1
Почему индийский "Чандраян-3" отстал от "Луна-25" в лунной гонке, хотя стартовал на месяц раньше
+
Американские поставщики оборудования для выпуска чипов потирают руки в ожидании правительственных субсидий
1
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
1
Германия будет избавляться от оборудования Huawei без оглядки на расходы
2
Стало известно, сколько места на диске будет занимать Starfield
2
В Чехии допустили передачу Украине списанных вертолётов Ми-24
+

Популярные статьи

Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
9
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
53
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
22
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
2
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+
Полный список российских банков, что находятся под санкциями в августе 2023 года
3
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
13
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
6
Защитник РВСН: Машина дистанционного разминирования "Листва" получит более мощную СВЧ-пушку
2

Сейчас обсуждают

Kutuz
03:18
Про жертвы среди гражданских автор забыл упомянуть
Politico: В США признают упущенную возможность переговоров
Лев корл
03:04
Мы не против, пускай американцы с китайцами тоже побомбят бандеровцев😂😂😂😂😂 Вот будет смеха - F22 уничтожает свой же Patriot😝😝😝😝
В США восхитились российскими истребителями на Украине
Александр Колодин
02:32
Каким опытом могут поделится эти шмагнеровцы, если сами они потеряли каждого третьего бойца? Как заваливать трупами врага?
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
Надежда Непша
02:30
Будет разгромлен... Зарекалась свинья го..но не жрать и до сих пор жрёт. Наши парни сражаются как боги, так что было бы кому хвалиться силой, только не Польше. По первых ещё туда никто и не собиралс...
Бывший главком ВС США в Европе Бен Ходжес: "Вагнер" будет разгромлен, если вторгнется в Польшу
Михаил Миронов
02:06
Не будет там динамических 4К ибо железо прошки сравнивают с RTX 3070 а эта видеокарта не выдаёт 4К!
Новый PlayStation 5 Pro обещает быть «монстром трассировки лучей в 4K», по утечкам спецификаций
ChAS
01:32
Они надёжны и проверены временем. В ВПК это главное.
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Za9c
01:27
Если частота не бустит, то играйся с таймингами. Жор очень важен, нагрев проца относится к его частоте, а жор к выделяемому теплу. Я как раз себе комп проапгрейдил и столкнулся с тем, что от компьютер...
Ryzen 7 7800X3D закрепил статус лучшего игрового процессора, опередив до 30% Core i9-13900K
Товарищ Ким
01:18
Впечатляюще интересная статья, или анонс будущей, развёрнутой статьи, несмотря на формат сайта. Огромное спасибо!
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Андрей Касянчук
01:02
А тем временем полевые мыши потирают лапки в предвкушении очередного сезона модных тенденций в одежде из пыжиков... Как сильно такая аналитика важна!
Американские поставщики оборудования для выпуска чипов потирают руки в ожидании правительственных субсидий
Владимир Ерошенко
00:53
Украина, уже не только полегон, но и ещё площадка для утилизации ихгего хлама. Когда уже эти рогули прозреют.
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем