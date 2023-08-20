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Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
Предполагается, что удар нанесён ракетой «Искандер»

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Вчера в Черниговском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Т. Г. Шевченко проходила выставка дронов «Свирепые птички», место проведение которой, по словам организаторов, находилось в строгом секрете, а участники были уведомлены о нём лишь за несколько часов до начала мероприятия.

Однако через некоторое время в городе объявили воздушную тревогу. После российская армия нанесла удар, предположительно ракетой «Искандер» по зданию театра, где проходила выставка. В результате  удара украинский театр получил существенные повреждения и приостановил свою работу.

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Местные власти утверждают, что мероприятие не было согласовано организаторами с муниципальными властями. Организаторы же заверяют, что городской совет не только согласовал их выставку, но и предоставил им площадку для её проведения.

Никакой официальной информации от Министерства обороны России по ситуации нет. Российское издание «РИА Новости», ссылаясь на свои источники, пишет, что удар был нанесён по выставке в связи с тем, что она являлась местом сбора военных специалистов по боевым дронам.

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#россия #украина #чернигов
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