Они будут предназначены для защиты колонн.

Российское издание «РИА Новости», ссылаясь на свой информированный источник, сообщает, что Министерство обороны России заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» с усиленной защитой. Уточняется, что название модификации связано с грозным видом автомобиля, подобие которым встречались в одноимённом фильме.

Модификация «Тигр-М» обладает усиленным бронированием передней части корпуса, прикрытым лобовым стеклом и доработанными бронированными дверьми. Машина покрыта бронированными щитами, которые также прикрывают стёкла от пуль стрелкового оружия и осколков. Броневики оснащены управляемым пулемётным боевым модулем «Арбалет-ДМ» с дистанционным управлением(по характеристикам аналогичен 12,7 мм «Корд»)

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Предполагается, что использовать модернизованные бронированные машины будут для прикрытия колонн военной техники. Первые экземпляры уже были приобретены для российской армии. Броневик представлен в рамках проходящего форума «Армия-2023», где показаны новые российский военные разработки.