Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
США продолжат поставлять Украине кассетные боеприпасы, пока не нарастят производство 155-мм калибра
Штаты планируют к 2024 году производить 80 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

реклама

Спикер Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Пэт Райдер объявил о планах американского правительства нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм до 80 тысяч единиц боеприпасов в месяц уже к 2024 году. На текущий момент американцы производят 24 тысяч снарядов в месяц, а в феврале 2022 года производили 14 тысяч снарядов в месяц.

Американский чиновник отметил, что эти боеприпасы расходуются очень быстро, но штаты контактируют и с другими странами, чтобы удовлетворить украинские потребности. Однако, пока не удаётся обеспечить украинцев необходимым количеством артиллерийских снарядов, американское правительство продолжит поставлять кассетные боеприпасы. Американцы уверены, что украинская армия использует данный тип боеприпасов эффективно и только по военным целям.

реклама

При этом производить новые кассетные боеприпасы никто не планируют, что говорит о их утилизации в американском арсенале.

С момента начала боевых действий по сей день американцы поставили более двух миллионов артиллерийских снарядов вышеуказанного калибра. В то же время потребность украинской армии составляет 3 - 6 тысяч артиллерийских снарядов в день, а для эффективного использования артиллерии украинцы называли необходимую сумму в 250 тысяч снарядов в месяц или же 8,3 тысячи в день.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сша
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пентагон про контрнаступление: ВСУ совершили «чудо»
Украинские лётчики завершат своё обучение на F-16 только к лету 2024 года - The Washington Post
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
4
Эти утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
3
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
3
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
2
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
6
Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
1
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
6
На китайской таможне задержан мужчина, обвязавший вокруг ног 420 модулей памяти
+
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
1
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
+
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
2
Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
+
Трамп заподозрил демократов в попытках фальсифицировать предстоящие выборы президента
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
12
Forbes: Танки "Леопард", переданные Украине от Бельгии, поломанные и требуют дорогого ремонта
+
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
36
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
13
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
11
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
3
Тестирую старушку GeForce GTX 960 в Baldur’s Gate 3
17
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
9
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
30
Топ-5 игр, в которые можно поиграть с друзьями
2
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
9

Сейчас обсуждают

Dce
07:09
При наличии загадочной Intel ME, стоит ли нам переживать из-за таких мелочей...
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
Александр Дороднов
07:06
а я radeon hd 7950 за 11000
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
Владимир Никифоров
06:54
Хохлы всегда судят о людях по себе. Врать, это удел хохлосрани - во вранье рождаются и живут всю жизнь.
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Владимир Никифоров
06:49
Когда - то и про Крымской мост писали - "бред", и про гиперзвук тоже. Но мост есть, а гиперзвук успешно работает по укронацикам! Врать, это удел хохлов. Россия не видит в этом смысла.
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
FelsheR-BAN100909
05:58
Главное чтобы фашистов на украине не було!)) И все будет!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Нуржан Саржигитов
05:39
Нападение на Нигер это военное вмешательство запада во внутренние дела, запад везде считает своё вмешательство демократией.
Оценена вероятность начала полномасштабной военной интервенции Франции в Нигер
Нуржан Саржигитов
05:31
Чем быстрее уберутся западные военные из Украины тем быстрее наступит мир.
Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
FelsheR-BAN100909
05:30
Причет тут вообще 1050ти? Автор сосудорасширяющего походу переел, когда название статьи сочинял? Теперь разгоны с редактированием биус называется прошивкой в 1050ти?)) Все это можно сделать в MSI Afte...
Прошиваю горячую GTX 960 в холодную GTX 1050ti
Нуржан Саржигитов
05:26
Гоните запад из своих стран.
США пригрозили хунте Нигера ответственностью за расправу над президентом
Нуржан Саржигитов
05:24
Эти ракеты после захвата можно сбрасывать на города Германии.
Reuters: Германия рассматривают передачу Украине ракет Taurus дальностью 500 километров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем