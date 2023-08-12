Штаты планируют к 2024 году производить 80 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Спикер Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Пэт Райдер объявил о планах американского правительства нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм до 80 тысяч единиц боеприпасов в месяц уже к 2024 году. На текущий момент американцы производят 24 тысяч снарядов в месяц, а в феврале 2022 года производили 14 тысяч снарядов в месяц.

Американский чиновник отметил, что эти боеприпасы расходуются очень быстро, но штаты контактируют и с другими странами, чтобы удовлетворить украинские потребности. Однако, пока не удаётся обеспечить украинцев необходимым количеством артиллерийских снарядов, американское правительство продолжит поставлять кассетные боеприпасы. Американцы уверены, что украинская армия использует данный тип боеприпасов эффективно и только по военным целям.

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При этом производить новые кассетные боеприпасы никто не планируют, что говорит о их утилизации в американском арсенале.

С момента начала боевых действий по сей день американцы поставили более двух миллионов артиллерийских снарядов вышеуказанного калибра. В то же время потребность украинской армии составляет 3 - 6 тысяч артиллерийских снарядов в день, а для эффективного использования артиллерии украинцы называли необходимую сумму в 250 тысяч снарядов в месяц или же 8,3 тысячи в день.