В МИД России считают, что такие ультиматумы не приведут к урегулированию конфликта.

Вчера руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о планах украинского правительства провести два саммита мира, один из которых - учредительный, а второй - последний, за которым зафиксируют окончание боевых действий. При этом именно на вторую встречу хотят пригласить россиян, чтобы они выслушали коллективное мнение международного сообщества касаемо мирного урегулирования конфликта.

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в вопросах мирного урегулирования конфликта не рассматриваются никакие варианты с прекращением огня или замораживанием конфликта. Также Киев не пойдёт на компромиссы с Москвой по поводу своей территориальной целостности, требуя выйти на границы 1991 года.

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В Министерстве иностранных дел России на высказывания украинских властей уже отреагировала Мария Захарова, которая считает, что украинская формула мира на самом деле не направлена на мирное урегулирование конфликта, а бессмысленные ультиматумы никак не способствуют продвижению в этом вопросе.