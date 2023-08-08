Вероятнее всего, его халатно провели на военно-врачебной комиссии.

В ходе мобилизация в Украине был мобилизован 29-летний житель Одесской области из посёлка городского типа Ширяево Борис Глушак, который после вступления на службу умер в первый же её день, находясь в воинской части в Николаевской области. Связано это было с приступом эпилепсии.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона страны сообщает, что по факту смерти новоиспечённого военнослужащего было возбуждено ряд уголовных производств, связанных с умышленным убийством и халатным отношением к военной службы по отношению к Березовскому территориальному центру комплектования и социальной поддержки, утвердившего Глушака как пригодного к военной службе.

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Местные жители посёлка утверждают, что погибший работал на местном рынке и ещё с детства имеет справку об инвалидности. Его состояние здоровья не позволяло ему проходить службы, но, как отмечает местное население, «оптимизированная военно-врачебная комиссия» позволила обследовать и признать его годным к службе всего за 20 минут, отправив на распределение.

Имеется две предположительные версии, первая(более вероятная) - приступ эпилепсии на фоне волнений и своевременно не оказанная медицинская помощь, а второй - сердечный приступ. Один из жителей посёлка добавил, что Борис Глушак не имел даже паспорта, а его болезнях знали все в населённом пункте.