Все порты заблокированы Россией.

После завершения срока действия «зерновой сделки», Президент Украины Владимир Зеленский, как и ряд других украинских чиновников, заявили, что если Россия не хочет принимать участие в соглашении, то украинцы найдут как поставлять зерно через акваторию Чёрного моря без неё.

Как итог, представитель оперативного командования «Юг» Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк в интервью изданию AFP сообщила, что практически все украинские порты заблокированы российскими силами и ни одно судно не может выйти. Она предположила, что в ближайшие 2 - 3 месяца Украина рискует остаться без морских портов.

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Наталья Гуменюк отмечает, что основной проблемой для противодействия российским угрозам являются проблемы с противовоздушной обороной. Стране необходимы мощные и современные системы противовоздушной обороны, которые способны противостоять всем типам ракет, применяемых российской армии. Было упомянуто и желание получить американские истребители F-16, с помощью которых можно было бы наносить удары по российским пусковым установкам и кораблям. Она добавила, что поставленные зенитно-ракетные комплексы Patriot с каждым разом усовершенствуют свою тактику и показывают себя эффективно

Ранее Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в Украине повреждены или частично уничтожены около 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.