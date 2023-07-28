Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
В ВСУ допустили, что через 2 - 3 месяца у Украины не останется ни одного порта
Все порты заблокированы Россией.

реклама

После завершения срока действия «зерновой сделки», Президент Украины Владимир Зеленский, как и ряд других украинских чиновников, заявили, что если Россия не хочет принимать участие в соглашении, то украинцы найдут как поставлять зерно через акваторию Чёрного моря без неё.

Как итог, представитель оперативного командования «Юг» Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк в интервью изданию AFP сообщила, что практически все украинские порты заблокированы российскими силами и ни одно судно не может выйти. Она предположила, что в ближайшие 2 - 3 месяца Украина рискует остаться без морских портов.

реклама

Наталья Гуменюк отмечает, что основной проблемой для противодействия российским угрозам являются проблемы с противовоздушной обороной. Стране необходимы мощные и современные системы противовоздушной обороны, которые способны противостоять всем типам ракет, применяемых российской армии. Было упомянуто и желание получить американские истребители F-16, с помощью которых можно было бы наносить удары по российским пусковым установкам и кораблям. Она добавила, что поставленные зенитно-ракетные комплексы Patriot с каждым разом усовершенствуют свою тактику и показывают себя эффективно

Ранее Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в Украине повреждены или частично уничтожены около 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин подтвердил информацию западных СМИ об активизации ВСУ на Запорожском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
11
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
1
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
5
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
7
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
18
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
FT: спецназ ВСУ вынужден действовать как простая пехота, так как в украинской армии большие потери
+
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Пригожин побывал на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге и встретился с послом ЦАР
2
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
Ни дня без работы «Ланцетов»: дрон-камикадзе поразил очередной танк Leopard 2
3
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1
В сеть попали характеристики процессоров Intel 14-го поколения с заблокированным множителем
+
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1

Популярные статьи

Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
20
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
16
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
26
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
19
Против кого Турция наращивает свой военно-промышленный потенциал
3
Объединенные Арабские Эмираты вырываются вперед в борьбе с засухой
2
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
2
Международный оверклокерский турнир HWBOT Team Cup 2023 - какое железо разгоняем в этом году
6

Сейчас обсуждают

Константин Бородаенко
03:15
Если это было миллиарды лет назад, возможно тогда не было на столько плотная атмосфера! А там кто знает, это всё теории и гипотеза...
Высокая вулканическая активность на Венере возникла в результате древних столкновений с астероидами
DIP48
02:58
У меня была i740, а потом еще и первая Voodoo. Подарили..во времена уже второй. Так примерно они одинаковой производительности были. Звезд не хватала, но ничего плохого о i740 сказать не могу. Причем ...
Семь версий драйверов для видеокарты Intel, или ответ господам под никами Пузо, SVG4K и Neodimm
DIP48
02:57
У меня была i740, а потом еще и первая Voodoo. Подарили..во времена уже второй. Так примерно они одинаковой производительности были. Звезд не хватала, но ничего плохого о i740 сказать не могу. Причем ...
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
Дядя Z
02:57
во всем троим,по пистолету подарили
Зеленский вручил подарки Залужному и Сырскому в честь прошедших Дней рождения
Алексей
02:41
Нету такого понятия упрется в ЦП. У меня 5600X и 6700 XT. Железо хорошее по производительности. И в какихто играх бывает 5600X перегружен. Чем мощнее проц тем лучше.
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Джон Ренбо
02:26
Балабол на балаболе, что сша, что хохлы
Первые танки M1 Abrams могут отправиться на Украину в сентябре — СМИ
Надежда Непша
02:25
А наши парни все такие
Бойцы ВС РФ точным попаданием дрона-камикадзе в окно "вынесли" ПТРК "Стугна-П"
linux4ever
02:16
В общем поставлю себе версию 3.2 и не буду мучаться больше.
Семь версий драйверов для видеокарты Intel, или ответ господам под никами Пузо, SVG4K и Neodimm
Маршал Жуков
02:02
"...но модификация real.ai устранила это ограничение..."
Новый мод для Fallout 4 делает игру максимально реалистичной
Лев корл
02:02
Пускай сходят чё Сократят поголовье фашистов у пшеков)
Лукашенко: «вагнеровцы» просятся на экскурсию в Варшаву и Жешув, но мы им этого не разрешаем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем